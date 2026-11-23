Publiziert am 23.11.2026

Canal9/Kanal9 produziert die Sendungen seiner französischsprachigen Redaktion neu in einem Studio in Siders. Das bisherige Studio war laut dem Sender über zehn Jahre im Einsatz. Gleichzeitig hat der zweisprachige Regionalsender «Le Journal» überarbeitet, seine tägliche Nachrichtensendung. Die 20-minütige Ausgabe läuft von Montag bis Freitag ab 18 Uhr live. Neu soll sie mehr Hintergrund und Analyse zu Themen aus dem Wallis und dem Waadtländer Chablais bieten, wie es in einer Mitteilung heisst. Im zweiten Teil der Sendung steht jeweils ein Schwerpunktthema im Mittelpunkt, mit Gesprächen im Studio und Reportagen. Ziel sei eine regionale Berichterstattung, «die über blosse Fakten hinausgeht», lässt sich Chefredaktor Maxime Siggen zitieren.

Zudem führt der Sender ein neues Grafik- und Sendedesign ein. Bauchbinden und Grafiken sind nun auf allen Kanälen einheitlich, vom Fernsehbild über die Website bis zu den sozialen Medien. Optisch rücken der französisch- und der deutschsprachige Teil damit näher zusammen, redaktionell bleiben sie eigenständig.

Die Oberwalliser Redaktion von Kanal9 sendet seit Oktober 2023 aus einem neuen Studio in Visp. Es liegt im Medienhaus von Pomona Media, wo auch der Walliser Bote und Radio Rottu Oberwallis produziert werden (persoenlich.com berichtete). Eine Zusammenlegung der beiden Redaktionen sei nicht möglich, sagte Direktorin Marcelline Kuonen damals: Eine Auflage des Bakom verlange, dass in beiden Sprachgebieten produziert werde. (pd/nil)