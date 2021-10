TeleBärn: Moderations-Team verstärkt

Fabienne Hasler ist ab Mitte Oktober Teil des Moderations-Teams von TeleBärn, wo sie zwei Mal wöchentlich die «News», die Flaggschiff-Sendung des regionalen TV-Senders, präsentiert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Ihr Moderationsdebüt gibt die 25-Jährige am 15. Oktober. Die Bernerin ist seit einigen Jahren für den CH Media-Radiosender Bern1 als Brand Manager tätig, dies seit letztem März auch für TeleBärn. Sie wird im Marketing auch künftig parallel zu ihrer Moderatoren-Tätigkeit den beiden Sendern zur Verfügung stehen.

Fabienne Hasler ist in Bern geboren und aufgewachsen und absolvierte eine KV-Ausbildung bei der Schweizerischen Post und war dort ebenfalls schwerpunktmässig im Marketing tätig. Zurzeit besucht sie zudem, nebst ihrem beruflichen Engagement, den Studiengang Medienmanagement und Medienwirtschaft an der Schule für Gestaltung in Bern.

TeleBärn Chefredaktor Markus Von Känel lässt sich wie folgt zum Moderationszuwachs zitieren: «Fabienne Hasler ist ein wahrhaftiges Naturtalent und bringt mit ihrer gewinnenden Art vor der Kamera und ihrer Kompetenz frische Power für TeleBärn. Ich freue mich, mit Fabienne ein Talent aus den eigenen Reihen gewonnen zu haben.» (pd/lol)