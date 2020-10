Ringier: Moderatorin Lena Wilczek verlässt Blick TV

von Christian Beck

Lena Wilczek wechselt per 1. November zu 20 Minuten. Ringier bestätigte am Donnerstag entsprechende Informationen von persoenlich.com. Die 25-Jährige werde wieder vermehrt hinter der Kamera arbeiten und als Produzentin sowie Videojournalistin tätig sein. «Ich bin Blick sehr dankbar für diese spannenden Zeit, in der ich viele neue Erfahrungen sammeln konnte. So ein neues Projekt wie Blick TV erfordert viel Mut, gibt Inspiration und Zuversicht für die Weiterentwicklung dieser dynamischen Branche», so Wilczek auf Anfrage.

Ein Casting mit internen und externen Kandidatinnen hat bereits stattgefunden, wie es bei Ringier heisst. In den nächsten Tagen werde kommuniziert, wer das Blick-TV-Moderationsteam um Reto Scherrer, Sylwina Spiess, Damian Betschart, Nico Nabholz, Simone Stern und Jonas Projer komplettiere.

Als eine von sechs Anchors informierte Lena Wilczek seit dem Start von Blick TV am 17. Februar 2020 die Zuschauerinnen und Zuschauer täglich über das aktuelle Geschehen (persoenlich.com berichtete). Zuvor war sie seit 2016 als Produzentin einer Jugendsendung sowie als Redaktorin und Moderatorin für die Nachrichtensendung bei Telebasel. Die Baslerin absolvierte den Bachelor an der Universität Basel sowie berufsbegleitend den Masterstudiengang in New Media Journalism an der Leipzig School of Media.