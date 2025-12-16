Republik: Monika Bolliger leitet neues Ressort Global

Publiziert am 16.12.2025

Monika Bolliger arbeitet derzeit als Produzentin und Redaktorin beim SRF-Format «Echo der Zeit». Zuvor war sie im Auslandsressort des Spiegels tätig und sechs Jahre lang Nahostkorrespondentin der NZZ. Ausserdem arbeitete sie als freie Publizistin. Bolliger hat Geschichte, Arabistik und Völkerrecht studiert.

In ihrer neuen Funktion wird Bolliger den Bereich Global aufbauen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Republik hatte das Ressort geschaffen, um auf geopolitische Verschiebungen und die weltweite Bedrohung der liberalen Demokratie zu reagieren. «Autokratische Tendenzen sowie Angriffe auf Rechtsstaat und die Gewaltenteilung, aber auch auf Menschenrechte nehmen zu», wird Co-Chefredaktorin Bettina Hamilton-Irvine zitiert. Zudem entstehe eine neue Weltordnung mit einer veränderten Rolle der USA, sich ändernden Allianzen und neuen Herausforderungen für die globale Sicherheitsarchitektur.

Die neue Stelle konnte dank der positiven Geschäftsentwicklung geschaffen werden. Das 2018 gegründete Unternehmen machte im vergangenen Geschäftsjahr 450'000 Franken Gewinn. Seit rund eineinhalb Jahren verzeichnet die Republik konstant ansteigende Mitglieder- und Abonnentenzahlen. Das werbefreie und vollständig leserfinanzierte Magazin hat derzeit mehr als 31'000 zahlende Mitglieder und Abonnentinnen – so viele wie noch nie, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Republik hatte im Juli die Stellenausschreibung für die Position mit einem 80-Prozent-Pensum publiziert. Damals verfügte das Onlinemagazin noch über kein entsprechendes klassisches Ausland-Ressort, sondern lediglich über eine lose Auslandgruppe (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)