Publiziert am 17.11.2026

Die Agentur Kunde & Co und die Spring Family haben sich zusammengeschlossen. Die Gruppe will Strategie, Konzept und Branding mit internationalen Produktionskapazitäten verbinden und damit Unternehmen in Deutschland und der Schweiz bedienen. Kunde & Co bleibt laut Mitteilung als eigenständige Agenturmarke mit dem bestehenden Team und den bisherigen Ansprechpartnern erhalten.

Kunde & Co bringt Kompetenzen in strategischer Markenführung, Positionierung und Konzeptentwicklung ein. Spring CC ist für Content-Produktion, Adaption und Kampagnen-Roll-out zuständig. Zupa und Zite ergänzen das Angebot um kreative, digitale und Inhouse-Marketing-Leistungen. Die Gruppe nennt als Ziel kürzere Wege zwischen Strategie und Umsetzung sowie die Anpassung internationaler Kampagnen an lokale Anforderungen.

Kunde & Co wurde 1988 in Kopenhagen gegründet und ist seit 2001 in Zürich sowie seit 2007 in Düsseldorf vertreten. Die neue Gruppe beschäftigt rund 560 Personen an 14 Standorten in fünf Ländern. Für das laufende Jahr erwartet sie einen Bruttoumsatz von rund 67 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 8 Millionen Euro. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll der Umsatz auf rund 134 Millionen Euro wachsen. Der deutschsprachige Raum bildet laut Mitteilung einen Schwerpunkt der Wachstumsstrategie. (pd/spo)