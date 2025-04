Publiziert am 09.04.2025

Der Grosse Rat hat am Mittwoch eine entsprechende Motion an die Regierung überwiesen. In seiner Motion wies GLP-Grossrat Johannes Sieber auf den verbreiteten Abbau des kritischen Kulturjournalismus hin. Dies sei gerade in einer Kulturstadt wie Basel ein Manko. Konkret wurde in der Motion angeregt, die Möglichkeit der Medienförderung auf diesem Gebiet als Vermittlungsangebot im Kulturfördergesetz festzuschreiben.

Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) sprach sich wie Vertreterinnen und Vertreter der bürgerlichen Fraktionen gegen eine Überweisung aus. Kulturjournalismus sei relevant, gestand Cramer ein. Eine staatliche Subventionierung sei für einen unabhängigen, kritischen Journalismus aber nicht förderlich.

Mit seinen Worten drang der Regierungspräsident aber nicht durch. Der Grosse Rat sprach sich mit 54 zu 38 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Überweisung aus. (sda/spo)