Chaotische Szenen in den USA: Mutiger Reporter begleitet den Mob ins Capitol

Reporter Robert Moore hat starke Nerven. Die chaotischen, anarchischen Szenen, die sich am 6. Januar in Washington abspielen, dokumentiert er aus nächster Nähe. Er begleitete den wütenden Mob beim Einbruch in das Innere des Capitols. Immer wieder wird er angerempelt von den Trump-Anhängern, diese sind teilweise stark vermummt und in Militärkleidung.

«Diese Leute lassen sich durch nichts aufhalten», analysiert der Reporter, während Scheiben bersten und Gegenstände herumfliegen.

Watch @robertmooreitv's report from inside the Capitol building as the extraordinary events unfolded in Washington DChttps://t.co/krCQf1uQbx pic.twitter.com/SiWbzF5Nzs — ITV News (@itvnews) January 6, 2021

Robert Moore ist Washington-Korrespondent beim britischen Nachrichtenkanal ITV News. Sein beeindruckender Report wurde auf Twitter bereits über 5 Millionen Mal angeschaut (Stand 7. Januar, 11 Uhr). (eh)