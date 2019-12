Radio 24: Nadine Sommerhalder wechselt zu Blick TV

Nadine Sommerhalder verlässt Radio 24 und wird per 1. April 2020 Projektleiterin Entwicklung Formate innerhalb des Bereichs «Formate und Branded Content» von Blick TV. «Nach über drei Jahren beim Radio freue ich mich, wieder mit Bewegtbild zu arbeiten», so Sommerhalder zu persoenlich.com. «Bei Blick TV von Anfang an dabei zu sein und TV-Formate mitzugestalten, ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, darauf freue ich mich sehr.» Sie werde den schönsten Job überhaupt haben und dürfe sich überlegen: «Was macht Spass? Die Antworten darauf werden in Formate für Blick TV fliessen.»

«Nadine Sommerhalder verbindet redaktionelle Kompetenz mit einem tollen Gespür für Themen und bringt grosse Erfahrung als Produzentin und Projektleiterin mit», so Dominik Stroppel, Leiter Formate Blick TV. «Ich freue mich extrem, sie in unserem Team zu haben und mit ihr zusammen neue, attraktive Formate für Blick TV zu entwickeln.»

Sommerhalder arbeitet seit 2016 als Leitende Produzentin der Morgenshow «Ufsteller» bei Radio 24 (persoenlich.com berichtete). Zuvor war sie seit 2013 bei TeleZüri, zuerst als News-Videojournalistin, später im Magazin «Lifestyle». Bereits vor TeleZüri war Sommerhalder als Redaktorin bei Radio 24. Weitere Stationen hatte sie bei Radio Zürisee und dem Musiklabel Universal Music. (cbe)