Hallo SRF: Nathalie Wappler stellt sich dem Publikum

«Was gefällt dem SRF-Publikum? Was stört es? Und was können wir besser machen? Uns interessiert die Meinung der Zuschauerinnen und Zuhörer zu unserem Programm – im TV, im Radio und online», lässt sich Moderator und Co-Projektleiter Mario Grossniklaus in einer Mitteilung zitieren: «Bei ‹Hallo SRF! › wird nichts beschönigt. Wir nehmen die Kritik des Publikums ernst und diskutieren die Themen direkt mit den Verantwortlichen und Direktorin Nathalie Wappler.» Den TV-Publikumsdialog am Mittwoch, 12. Januar 2022, um 20.05 Uhr auf SRF 1, moderiert Mario Grossniklaus gemeinsam mit Tama Vakeesan.

Interessierte können sich ab sofort hier für «Hallo SRF!» anmelden und ihre Meinungen kundtun, wie es weiter heisst. Schwerpunkt der Sendung würden die Angebote aus «Information», «Kultur» und «Sport» bilden. Dabei würden sich Caroline Lüchinger, Moderatorin Radio SRF 2 Kultur, sowie «Arena»-Moderator Sandro Brotz und Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber den Fragen ihres Stammpublikums stellen. Dazu würden viele weitere Themen kommen, die das Publikum beschäftigen.

Während der Sendung nimmt gemäss Mitteilung auch der SRF-Kundendienst Telefonanrufe entgegen, die anschliessend in die Sendung miteinfliessen – ergänzt durch einen Live-Chat, bei dem bekannte SRF-Persönlichkeiten und Programmverantwortliche auf die Fragen des Publikums eingehen.

Seit 2015 rückt das Dialogprogramm «Hallo SRF!» das Publikum ins Zentrum und hat sich seither laut eigenen Angaben laufend weiterentwickelt: Von Live-Sendungen im TV und Radio über Events und Studioführungen bis hin zu virtuellen Angeboten in Form von Podcasts und einem Videoaustausch. Eines bleibe bei «Hallo SRF!» jedoch immer gleich: Das Publikum habe das Wort.

Die Sendung «Hallo SRF!» wird am 12. Januar 2022 zeitgleich auf SRF 1 und SRF info in Gebärdensprache ausgestrahlt. (pd/tim)