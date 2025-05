Publiziert am 26.05.2025

Mit dem Einstieg beim Berner Bär unterstreicht die Nau Media AG ihr Vertrauen in die traditionsreiche Marke, die seit 42 Jahren im Markt besteht, schreibt das Medienunternehmen in einer Medienmitteilung.

Yves Kilchenmann, CEO Nau Media AG, kommentiert den Einstieg so: «Für uns ist das ein erster Schritt in Richtung Print und zugleich die Tür zu zwei neuen Entwicklungsfeldern: dem Printprodukt selbst und der Distribution direkt in die Briefkästen. Beides ist für uns enorm spannend.»

Durch die digitale Zusammenführung von Nau Bern und dem Bärner Bär will Nau Media im Online-Bereich ein hochattraktives, konkurrenzfähiges und kostenloses Regionalangebot schaffen, wie es weiter heisst. «Unsere Ambition ist es, in der Region Bern im digitalen Bereich die Nummer 1 zu werden», wird Kilchenmann zitiert.

Für Lorenz Feller, Geschäftsführer und Partner des Bärner Bär, sieht in diesem Zusammenschluss einen logischen Schritt. «Mit einer in der online-Medienwelt etablierten Partnerin kann der Bärner Bär in die digitale Zukunft geführt werden, währenddem das Print-Produkt weiter gestärkt wird», so Feller gemäss Medienmitteilung.

Redaktion und Verkauf der Wochenzeitung werden per 1. Juni 2025 vollständig in die Nau Media AG integriert. Die Redaktion bleibt weiterhin unabhängig. (pd/nil)