SwissMediaForum: Neu wird es eine Doppelmoderation geben

Publiziert am 06.02.2026

Eveline Kobler moderiert derzeit die Wirtschaftssendung «Eco Talk» bei SRF, wie es in einer Mitteilung des SwissMediaForums heisst. Die studierte Staatswissenschaftlerin war zuvor Leiterin der Wirtschaftsredaktion bei Radio SRF und Moderatorin der «Samstagsrundschau». Nach einem Intermezzo als Kommunikationsleiterin der Swiss Life-Gruppe kehrte sie im Herbst 2025 in den Journalismus zurück.

Benjamin Fisch arbeitet als Moderator und Videojournalist bei Blick, wo er unter anderem politische Talkformate wie die Elefantenrunde an Abstimmungssonntagen leitet. Der studierte Sportwissenschaftler und Betriebswirtschaftler startete seine Karriere bei Radio Top und ist zusätzlich als Eventmoderator tätig.

«Mit Eveline Kobler und Benjamin Fisch bekommen wir erstmals eine Doppelmoderation, was nach 15 Jahren eine willkommene dramaturgische Neuerung darstellt», wird Arthur Rutishauser, Co-Programmleiter des SwissMediaForums, zitiert.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben Kobler und Fisch am 7. und 8. Mai im KKL Luzern. Die Veranstaltung wird von Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet. Zu den Referenten zählen WEF-Gründer Klaus Schwab sowie die Chefs von Migros, Swisscom und Post. (pd/spo)