Blick-Gruppe: Neue Bern-Reporterin kommt von der Jungfrau Zeitung

Die 28-jährige Journalistin arbeitet seit 2020 als Reporterin, Moderatorin und Tagesleiterin bei der Jungfrau-Zeitung der Gossweiler Media AG. Zuvor war sie Lokalreporterin bei Nau.ch – auch dort in der Region Bern. Die Könizerin hat am MAZ in Luzern die Diplomausbildung Journalismus absolviert.



«Ehrgeizige und vielseitige Reporterin»

«Mit Gina konnten wir eine ehrgeizige und vielseitige Reporterin verpflichten. Sie kennt die Region und die Leute – ich freue mich auf spannende Stories», wird Flavio Razzino, Co-Nachrichtenchef der Blick-Gruppe, in einer Mitteilung von Ringier zitiert.

Die bisherige Bern-Reporterin Luisa Ita bleibt der Blick-Gruppe erhalten. Die 28-jährige Journalistin wechselt ins Gesellschaft-Ressort unter der Leitung von Alexandra Fitz und Benno Tuchschmid. (pd/nil)