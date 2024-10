CH Media: Neue Chefin für Eigenproduktionen im nationalen TV

Mit ihrer umfassenden Erfahrung und Erfolgsbilanz in der TV-Produktion, darunter die Entwicklung und Umsetzung zahlreicher erfolgreicher Formate wie zum Beispiel «Die Höhle der Löwen Schweiz», «MasterChef Schweiz» und «Reality Shore», wird Martino weiterhin entscheidend zur Stärkung des Portfolios der nationalen TV-Sender sowie des Streamingdienstes Oneplus von CH Media beitragen. Zuvor war sie als Head of Factual & New Business sowie stellvertretende Geschäftsführerin bei BB EndemolShine tätig. Martino hat zudem bei verschiedenen Produktionsfirmen als Redaktionsleiterin, Executive Producerin und Produzentin gearbeitet und war unter anderem für Formate wie «Bauer, ledig, sucht» (3+), «Geboren am» (SRF 1), «Kunst hoch 2» (3sat), «Miss Schweiz» (Sat.1 Schweiz) und «Mission Surprise» (SRF 2) verantwortlich.

Neue stv. Leiterin des nationalen TV-Geschäfts

Ute von Moers, Leiterin Programm- und Channel-Management TV National, wird per 1. Dezember 2024 zusätzlich zur stellvertretenden Leiterin des nationalen TV-Geschäfts von CH Media und stellvertretenden CEO der CH Media TV AG ernannt. In ihrer neuen Rolle wird sie eng mit Wolfgang Elsässer, Leiter TV National von CH Media und CEO CH Media TV AG, zusammenarbeiten und eine zentrale Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung des TV- und Streaminggeschäfts übernehmen, heisst es in der Mitteilung.

«Damit stärken wir unser Führungsteam und setzen ein Zeichen für Kontinuität und Innovation», wird Wolfgang Elsässer zitiert. «Miriam Martino und Ute von Moers bringen herausragende Expertise und frische Ideen mit, die für die Zukunft des nationalen TV- und Streaminggeschäfts von CH Media von entscheidender Bedeutung sind.» (pd/wid)