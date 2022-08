Blick-Gruppe: Neue Co-Leitung für das Nachrichtenressort

Neue Aufstellung im Newsressort: Zum 1. September teilen sich der bisherige stellvertretende Nachrichtenchef Flavio Razzino und Nachrichtenchefin Jessica von Duehren-Cattani die Leitung des Nachrichtenressorts der Blick-Gruppe. Die neue Doppelspitze werde das 23-köpfige Team zukünftig in Co-Leitung führen, wie es in einer Mitteilung heisst. Jessica von Duehren-Cattani verantwortet das zentrale Newsdesk, Flavio Razzino die Reporterinnen und Reporter in Zürich und in den Regionen, sowie das Auslandsteam.

Jessica von Duehren-Cattani hatte im August 2021 als Nachrichtenchefin die alleinige Leitung des grössten Ressorts der Blick-Gruppe übernommen. Sie startete 2014 als Reporterin und wurde später Blattmacherin bei Blick am Abend sowie Tagesleiterin Digital. «Schon als Stellvertreter war Flavio mir im letzten Jahr eine grosse Stütze und hat das Ressort mit seiner Erfahrung als langjähriger Reporter sehr bereichert. Als Co-Leitung können wir unsere jeweiligen Stärken nun zusammen noch besser ausspielen», wird Duehren-Cattani zitiert.

Flavio Razzino war von 2015 bis 2017 Redaktionsleiter bei der Toggenburger Zeitung und See & Gaster Zeitung, davor Reporter bei den Schaffhauser Nachrichten. Seit 2017 arbeitet Razzino bei der Blick-Gruppe. Zuerst als Reporter und seit August 2021 als stellvertretender Nachrichtenchef. «Ich freue mich sehr, das Nachrichtenressort zukünftig noch enger mit Jessica führen zu können, und bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen», wird der neue Co-Ressortleiter zitiert.

«Jessica und Flavio ergänzen sich perfekt, um dieses grosse und enorm wichtige Ressort zu führen – diese Doppelspitze ist eine ausgezeichnete Lösung für Blick», sagt Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe. (pd/wid)