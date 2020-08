Vor zwei Jahren ist das Basler Online-Magazin Prime News gestartet. Nun geht die Redaktionsleitung in neue Hände. Per 1. September 2020 übernehmen Anja Sciarra und Oliver Sterchi die entsprechenden Führungsaufgaben, heisst es in einer Mitteilung. Gründer und bisheriger Redaktionsleiter Christian Keller werde sich derweil auf seine Aufgabe als Herausgeber konzentrieren.

Für Prime News handle es sich um einen wichtigen Schritt in seiner weiteren Entwicklung, heisst es weiter. Journalisten sollten bei dem Portal die Chance erhalten, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ausserdem sei es essentiell, dass Prime News unabhängig von seinem Gründer funktioniere und die Redaktion eigenständig agiere. Nur so könne eine langfristige unternehmerische Perspektive sichergestellt werden.

Christian Keller werde weiterhin journalistisch tätig sein, sich aber künftig vermehrt auf die Etablierung von Prime News im hart umkämpften Medienmarkt fokussieren. Ferner wolle er sich stärker der Ausbildung hoffnungsvoller Nachwuchstalente widmen und mit der Storytelling-Agentur «Prime Content» ein zweites Standbein aufbauen, das sich ideal mit Prime News verbinden lasse.

Professionalisierung der Ausbildung

Zudem erweiter Prime News das Stage-Konzept: Zum Stage gehörten neu auch mehrtägige oder auch mehrwöchige Gastaufenthalte bei ausgewählten Institutionen und Firmen, heisst es in der Mitteilung. Auf diese Weise würden die angehenden Journalistinnen und Journalisten wertvolle Einblicke in die Funktionsweisen der Unternehmenskommunikation erhalten.

Die 23-jährige Romina Gilgen ist die erste Mitarbeiterin, welche seit August 2020 das neue Prime News-Stage absolviert.

Aufbau Storytelling-Agentur «Prime Content»

Aufgrund der Nachfrage insbesondere von KMUs, wie auch den Erfahrungen aus der Coronakrise hat sich Christan Keller entschieden, mit «Prime Content» ein zweites Standbein aufzubauen. Es handelt sich dabei kurz zusammengefasst um Dienstleistungen für Unternehmen, die ihre Angebote und ihre Marke auf verschiedenen, vor allem digitalen Kanälen präsentieren möchten. Der Bedarf nach hierfür geeignetem Text-, Bild- und Videomaterial ist hoch.

Für «Prime Content» ist ausschliesslich Christian Keller verantwortlich. Die Redaktion sei nicht in entsprechende Tätigkeiten eingebunden. (pd/wid)