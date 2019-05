Tamedia: Neue Ressortleiter bei der «Berner Zeitung»

Die «BZ Berner Zeitung» stellt die Aussenstellen Oberaargau und Emmental unter neue Führung. Die neue Ressortleiterin in Langenthal heisst Kathrin Holzer. Sie ist seit 13 Jahren Redaktorin im Oberaargau, seit drei Jahren stellvertretende Ressortleiterin in Langenthal. Kathrin Holzer hat an der Universität Bern Kunstgeschichte, Medienwissenschaft und Soziologe abgeschlossen.

Die Leitung des Ressorts Emmental übernimmt Markus Zahno. Er ist seit sieben Jahren Redaktor im Ressort Region der BZ und betreut diverse Agglomerationsgemeinden, zuvor war er während dreizehn Jahren auf der BZ-Redaktion im Emmental tätig. Zahno ist Absolvent der MAZ-Diplomausbildung.

Holzer und Zahno folgen auf Chantal Desbiolles, die bisher beide Standorte führte und ab 1. Juni die Leitung des Kantonsressorts in der Zentralredaktion in Bern übernimmt, wie es in einer Mitteilung von Tamedia heisst.

«Die neue Aufteilung mit zwei neuen Ressortleitern gibt uns in diesen wichtigen Gebieten eine stärkere Präsenz», wird Chefredaktor Simon Bärtschi zitiert. Holzer und Zahno starten ihre neue Aufgabe am 1. Juni 2019. (pd/cbe)