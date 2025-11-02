FAHR.: Neue Schweizer Autozeitung geplant

Publiziert am 02.11.2025

Die Autozeitung Fahr. soll zunächst zehnmal jährlich im Zeitungsformat mit 40 bis 48 Seiten erscheinen und zwei Schwerpunkte setzen. Einerseits Verkehrspolitik, Mobilität und Wirtschaft, andererseits Fahrzeugtests und Technik. «Ich möchte zeigen, dass Autojournalismus mehr ist als oberflächliche Texte und schöne Bilder», zitiert die Solothurner Zeitung Cédric Heer. Der Journalist war bis im vergangenen Mai Chefredaktor der Automobil Revue.

40'000 Franken für das erste Jahr gesucht

Über die Crowdfunding-Plattform Wemakeit sucht Heer gegenwärtig 40'000 Franken für die Kosten der ersten Jahresauflage. Entscheidend sind jedoch Abonnenten und Werbepartner. Das Jahresabo kostet 60 Franken. Bei erfolgreicher Geldsammlung soll die erste Ausgabe im Februar 2026 erscheinen.

Fahr. soll in der Schweiz gedruckt werden und als Ein-Mann-Projekt starten, das Heer selbst schreibt, layoutet und produziert.

«Etwas machen, das Lust aufs Auto weckt»

«Die Beziehung zum Auto wird immer widersprüchlicher und das Thema allgemein immer politischer. Ich wollte etwas machen, das wieder Lust aufs Thema Auto weckt», so Heer zur Solothurner Zeitung. (pd/nil)