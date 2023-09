Blick TV: Neue Wahlsendung mit den Parteichefs

Am 22. Oktober wird ein neues Parlament gewählt. Die Parteien übertreffen sich in ihren Programmen mit Versprechen und Visionen. Theoretisch klingt das oft gut – doch wie sieht es in der Praxis aus? In der sechsteiligen Wahlserie «Beni da richtig?» führt Blick TV-Moderator Beni Fisch die Parteichefs dorthin, wo ihre Politik auf das wahre Leben trifft, heisste es in der Mitteilung.

Zu Gast bei Fisch sind Grünen-Chef Balthasar Glättli, SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, GLP-Fraktionspräsidentin Tiana Moser, SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi und FDP-Präsident Thierri Burkart.

Sandro Inguscio, Chief Digital & Distribution Officer der Blick-Gruppe: «Demokratie soll für alle sein, also müssen wir als Blick sie auch für alle visibel, verständlich und vor allem authentisch machen. Wir gehen an Orte, an denen Ansichten und Positionen aufeinandertreffen, dorthin, wo es auch mal weh tut.» Alle sechs Folgen des TV-Formats «Beni da richtig?» sind ab sofort auf Blick TV und Blick.ch zu finden. (pd/wid)