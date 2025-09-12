Publiziert am 12.09.2025

Nach dem Verschwinden der Zeitung La Région im Juli hat das nördliche Waadtland wieder einen Titel. Die Gruppe ESH Médias kündigte die Lancierung des Mediums Le Nord Vaudois an. Die erste Ausgabe kommt am 7. November aus der Druckerei.

Die neue Publikation wird in einer Auflage von 48'000 Exemplaren gedruckt und über 70 Gemeinden abdecken, was einem Einzugsgebiet von rund 100'000 Menschen entspricht. Sie wird jeweils freitags per Abonnement erscheinen, wobei einmal pro Monat eine Ausgabe an alle Haushalte verteilt wird. ESH Médias kündigte ausserdem auch eine digitale Version an.

Jean-Philippe Pressl-Wenger, ehemaliger Direktor und Chefredaktor von La Région, bleibt im Amt und übernimmt erneut die Chefredaktion. Ihm zur Seite stehen zwei weitere Journalisten, die ebenfalls von La Région kommen. Ergänzt wird das Team durch freie Mitarbeitende, wie Sébastien Hersant, Generaldirektor der Gruppe ESH Médias, gegenüber Keystone-ATS erklärte.

Signal an die Branche

Auf die Beweggründe für die Gründung des neuen Mediums angesprochen, sagte Sébastien Hersant, er sei «vom Nutzen und der Bedeutung der Lokalpresse überzeugt. Das Ende der Zeitung La Région drohte den Bezirk, ohne mediale Stimme zurückzulassen, in einem Kontext, in dem die Tageszeitung 24 Heures die regionale Aktualität immer weniger abdeckt», so seine Beobachtung.

«Für die Teams von ESH Médias ist dies ein sehr motivierendes Projekt. In dieser schwierigen Zeit für die Presse ist die Schaffung eines neuen Titels auch ein Signal an die gesamte Branche», meinte er. Die neue Zeitung wird vom Centre d’impression romand (CIR) in Monthey, das ebenfalls der Gruppe gehört, gedruckt.

Posttarife

Mitte Juli war es eine Erhöhung der Posttarife, die den Verwaltungsrat von La Région dazu veranlasst hatte, sämtliche Mitarbeitenden zu entlassen – 19 Stellen (14 Vollzeitäquivalente). Das überschuldete Unternehmen erklärte damals, weiterhin alles tun zu wollen, um eine Lösung zu finden und den Titel zu retten.

Mit Sitz in Yverdon-les-Bains erschien La Région montags, dienstags, mittwochs und freitags als Abonnement, sowie donnerstags als Gratiszeitung in rund 46'000 Exemplaren. Gegründet wurde sie 2007.

ESH Médias wurde Anfang der 2000er-Jahre vom französischen Verleger Philippe Hersant gegründet. Dieser ist bis heute Präsident der Gruppe, während sein Sohn Sébastien seit Anfang 2024 Generaldirektor ist. Neben ArcInfo, La Côte und Le Nouvelliste gibt das Unternehmen auch den Journal de Cossonay, den Journal de Sierre sowie die Gazette de Martigny heraus. (sda/spo)