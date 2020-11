Mit dem neuen Blog «Work In Progress» erscheinen bei Watson ab Anfang November zweimal monatlich Beiträge zu den Themen Ausbildung und Berufseinstieg. In ihrem Blog greift die FH Schweiz unterschiedliche Themen aus der Arbeitswelt auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Verbandsmitglieder würden unter anderem Karrieretipps geben, den Wert von Diplomen erläutern und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorstellen. Im ersten Beitrag erfragt Toni Schmid, Geschäftsleiter der FH Schweiz, in einem Interview mit Rebecca Greter, Job- und Bewerbungscoach, was eine perfekte Bewerbung ausmacht.

«Wir wissen um die facettenreichen Erfahrungen und das grosse Wissen unserer Mitglieder. Das stellen wir den Leserinnen und Lesern von Watson sehr gerne zur Verfügung», wird Schmid in der Mitteilung zitiert. Tarkan Özküp, CCO Watson: «Die Affinitäts-Werte unserer User in Bezug auf Arbeitsthemen und Wirtschaft insgesamt sind sehr gut. Wir schliessen hier mit Expertinnen eine Lücke und haben mit ‹Work In Progress› einen klaren Mehrwert in der Wissensvermittlung nicht nur junger Menschen».

FH Schweiz ist der nationale Dachverband von Absolventinnen und Absolventen aller Fachbereiche von Fachhochschulen. Aktuell zählt der Verband über 60'000 Mitglieder. (pd/cbe)