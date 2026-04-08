Tele Top: Neuer Look für die News

Publiziert am 08.04.2026

Herzstück des Umbaus ist ein grossformatiger LED-Screen, der dem Set eine moderne, professionelle Optik verleiht und das bisherige Dekor ablöst, teilt der Regionalsender aus Winterthur mit. Geschäftsführer Thomas Brügger betont die strategische Bedeutung des Projekts: Die News seien das Aushängeschild von Tele Top, das neue Studio mache deutlich, in welche Richtung sich der Sender entwickeln wolle.

Realisiert wurde der Umbau vom internen Produktionsteam in Zusammenarbeit mit der Schreinerei Ellibag aus Elgg, die dem Sender bereits als Sponsor der Sendung «Kuchler» verbunden ist. Produktionsleiter Marc Arnold, der das Studio selbst auch als Moderator nutzt, zieht eine positive Bilanz: Ein Studio nach zehn Jahren neu zu denken sei eine grosse Verantwortung gewesen – umso grösser sei der Stolz auf das Resultat.

Der Relaunch des TV-Studios reiht sich in eine breitere Erneuerungsoffensive ein. Bereits vor einem Jahr hatte Radio Top einen Relaunch erhalten, wenig später folgte ein neues Podcast-Studio. Noch in diesem Jahr soll auch das Radiostudio mit neuer Technik ausgestattet werden. (pd/spo)