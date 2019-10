Radio SRF 3: Neuer Moderator für «Black Music Special»

Ab dem 1. November 2019 wird Pablo Vögtli die SRF 3-Sendung «Black Music Special» als Redaktor und Moderator präsentieren. Er folgt auf Sascha Rossier, der sein Pensum bei Radio SRF 3 reduziert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 34-jährige Vögtli wird wöchentlich Neuheiten aus den Bereichen Rap, Soul und R&B vorstellen, einordnen und Hintergrundinfos dazu liefern. Sein Fokus ist auf Schweizer Musik ausgerichtet. «Ich freue mich darauf und habe grosse Lust, in die Fussstapfen von Sascha Rossier aka Lügner zu treten. Ich bringe – mit grossem Respekt vor der Altehrwürdigkeit der Sendung – neue Ideen und meinen eigenen Stil mit», so Vögtli in der Mitteilung.

Vögtli arbeitet seit 2011 bei Schweizer Radio und Fernsehen, präsentiert auf Radio SRF Virus die Sendung «Bounce» und ist Mitbegründer des jährlichen Live-Rap-Events «Cypher». «Ich freue mich, eine weitere Koryphäe und einen tollen Kollegen bei uns im Special-Team begrüssen zu dürfen», so Lukas Wyniger, Teamleiter Special Redaktion. Vögtli wird neben seiner neuen Tätigkeit bei Radio SRF 3 weiterhin am Donnerstagabend bei Radio SRF Virus die Sendung «Bounce» moderieren und für diverse multimediale Projekte vor der Kamera stehen.

Rossier habe sich entschieden, die Sendung «Black Music Special» nicht weiter zu moderieren. «Wir bedauern den Entscheid von Sascha Rossier und bedanken uns für sein Herzblut, seine unzähligen Entdeckungen und seinen Spirit», so Wyniger. «Er hat in den vergangenen zehn Jahren mit seinen Sendungen unvergessliche Radiomomente geschaffen.» (pd/cbe)