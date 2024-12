Publiziert am 02.12.2024

Der neue Newsletter erscheint seit Montag, 2. Dezember 2024. Er wird fortan jeweils von Montag bis Donnerstag um 7 Uhr versandt, wie die NZZ in einer Medienmitteilung schreibt. Mit «Der andere Blick am Morgen» begleite die Redaktion der NZZ Deutschland ihre Leserinnen und Leser persönlich in den Tag, heisst es weiter.

«Bürgerlich-liberaler Blick auf die Dinge»

«Was wird in Deutschland wichtig? Und wie ordnen wir es ein? Diese beiden Fragen wollen wir beantworten», kommentiert Marc Felix Serrao, Chefredaktor der NZZ Deutschland, das neue Angebot. «Es gibt viele Newsletter am Morgen, aber keinen mit unserem bürgerlich-liberalen Blick auf die Dinge.»

«Der andere Blick am Morgen» ergänzt den bestehenden Newsletter «Der andere Blick», welcher Leserinnen und Lesern seit 2017 jeweils um 18 Uhr einen Kommentar zu Themen liefert, die Deutschland bewegen. Dieser heisst ab heute «Der andere Blick am Abend». (pd/nil)