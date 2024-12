SRF: Neuer TV-Korrespondent in New York

Publiziert am 27.12.2024

Roger Aebli wird neuer SRF-Fernsehkorrespondent in New York. Er folgt auf Viviane Manz, die im Sommer 2025 nach rund vier Jahren in den USA in die Schweiz zurückkehrt, wie SRF mitteilte.

«Schon in meiner Kindheit habe ich mich aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen für die USA begeistert. Als politische Grossmacht wird uns das Land auch die nächsten Jahre beschäftigen. Ich freue mich darauf, mit meiner Berichterstattung diese komplexe Nation unserem Publikum näherzubringen», wird Roger Aebli zitiert. Stefan Reinhart, Leiter Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten bei SRF, ergänzt: «Roger Aebli hat im Bewerbungsprozess als profunder USA-Kenner überzeugt. Sein Fachwissen ist enorm – er beschäftigte sich schon als Teenager mit US-Politik.»

Der 41-Jährige Aebli arbeitet seit fast zehn Jahren bei SRF. Er produzierte und moderierte von 2015 bis Anfang 2022 bei Radio SRF 4 News, unter anderem die Sendungen «HeuteMorgen» und «Politikum». Seit Herbst 2022 ist er Moderator der «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag und am Vorabend. Dazwischen berichtete er für kurze Zeit als Auslandredaktor von Radio SRF aus Bern über das Geschehen in Russland und der Ukraine.

Vor seiner Zeit bei SRF war der aus Graubünden stammende Aebli länger bei Radio Grischa tätig – unter anderem als Gesprächsleiter von Talk- und Wahlsendungen. Er verfügt über einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation.

Die 50-jährige promovierte Juristin Viviane Manz ist seit Frühjahr 2021 in New York. Im kommenden Sommer kehrt sie auf eigenen Wunsch in die Schweiz zurück. Reinhart: «Viviane Manz hat in den USA als Korrespondentin hervorragende Arbeit geleistet. Als Reporterin hat sie das Land bereist und die Eindrücke in spannende Geschichten verpackt.» Manz werde weiterhin für SRF arbeiten. (pd/cbe)