SRF: Neues Magazin für Kinder

Publiziert am 02.12.2025

SRF erweitert sein Kinderangebot mit «SRF Kids News spezial», einem neuen Hintergrundmagazin zur wöchentlichen Nachrichtensendung «SRF Kids News», heiss es in einer Mitteilung. Die erste Ausgabe zum Thema Armut in der Schweiz erscheint am Dienstag auf Play SRF und online sowie am 3. Januar auf SRF 1. Für 2026 sind vier weitere Ausgaben geplant.

In der ersten Sendung spricht Fussballstar Xherdan Shaqiri mit einer SRF Kids-Kinderreporterin über seine Kindheit mit wenig Geld. Er erzählt, dass das Geld kaum für Trainingslager reichte und wie er sich dafür schämte. Influencerin und alleinerziehende Mutter Nadja Chahdi besucht eine Partnerklasse aus dem Aargau, die sich im Unterricht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Moderatorin Anna Zöllig begleitet zudem die Organisation «Essen für Alle», die Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen abgibt.

Schulklassen können sich aktiv am Format beteiligen, indem sie Fragen einsenden, Themen vorschlagen oder sich als Partnerklasse für kommende Sendungen anmelden. Das Format ist ein Angebot von «SRF school». (pd/spo)