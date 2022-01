SRF: Neues Moderationsduo für Luzerner Fasnacht

Noch ist unklar, in welcher Form die Luzerner Fasnacht 2022 stattfinden kann. SRF sorgt am Güdismäntig laut eigenen Angaben aber «auf jeden Fall für fasnächtliche Stimmung» und hat dafür ein neues Moderationsduo am Start: Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss. Sie lösen den langjährigen Moderator Marco Thomann ab, wie es in einer Mitteilung heisst.

Thomann kam 2001 als Experte ins SRF-Team der Luzerner Fasnacht und stand dabei verschiedenen Moderatorinnen und Moderatoren als Experte zur Seite. Später übernahm er auch die Rolle des Moderators. Nun sei es an der Zeit, die Luzerner Fasnacht wieder einmal im zivilen Rahmen oder eben unter dem «Grind» und Kostüm zu geniessen.

Ab 2022 übergibt Thomann sein Fasnachts-Mikrofon an Fabienne Bamert. «Dass ich nun fürs SRF von der Lozärner Fasnacht berichten darf und in die grossen Fusstapfen des legendären Marco Thomann trete, ist einfach unglaublich toll. Ich freue mich, die schönsten Bilder und Geschichten in die Wohnzimmer der ganzen Schweiz zu bringen», lässt sich die «Samschtig-Jass»- und «SRF bi de Lüt – Live»-Moderatorin in der Mitteilung zitieren. Die Zugerin blickt auf jahrelange Erfahrungen an der Luzerner Fasnacht zurück – beim regionalen Fernsehsender Tele1 moderierte und produzierte sie zahlreiche Spezialsendungen zur Fasnacht.

Unterstützt wird Bamert vom langjährigen Luzerner Journalisten Sämi Deubelbeiss. Der 39-jährige Stadtluzerner ist mit der Fasnacht aufgewachsen, ist selbst seit 25 Jahren Mitglied bei der Guuggemusig «Musegg-Geischter» und war jahrelang Fasnachtsexperte beim Luzerner Lokalradio Pilatus. «Es ist für mich eine grosse Freude und Ehre, die Faszination der Lozärner Fasnacht in die ganze Schweiz hinauszutragen», so Deubelbeiss.

Wie SRF bei Ausfall der Umzüge berichten würde

Das Luzerner Fasnachtskomitee (LFK) hat noch keinen Entscheid über die Durchführung der beiden Umzüge gefällt, wie es weiter heisst. SRF habe aber, falls die Fasnacht ausfallen müsse, ein «Ass im Ärmel», um den Zuschauerinnen und Zuschauer trotzdem ein wenig Guggenmusig und Konfetti in die Stube zu bringen: In einer knapp einstündigen Sendung am 28. Februar 2022, ab 16.30 Uhr auf SRF 1, präsentieren Marco Thomann, Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss Eindrücke aus der diesjährigen Strassenfasnacht, Thomanns Highlights aus 20 Jahren Güdismäntig-Moderation und musikalische Leckerbissen von ausgewählten Guggenmusigen.

Falls der Umzug am Güdismäntig durchgeführt werden kann, zeigt SRF das fasnächtliche Treiben auf der Luzerner Seebrücke am 28. Februar 2022 in einer zweistündigen Livesendung von 14.00 bis 16.00 Uhr, moderiert von Fabienne Bamert und Sämi Deubelbeiss. (pd/tim)