Blick: Neues Videoformat mit Steffi Buchli lanciert

In der neuen Video-Rubrik «Buch(li)gfühl» auf Blick.ch nimmt Steffi Buchli, Chefredaktorin Sport der Blick-Gruppe, kein Blatt vor den Mund. In dem wöchentlichen Videoformat sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Blick TV einen ungefilterten Einblick in Buchlis Gedankenwelt erhalten, heisst es in einer Mitteilung. In jeder Folge äussert die Sportchefin ihre Ansichten zu Themen, die ihr gerade durch den Kopf gehen. In den knapp zweiminütigen Kurz-Clips kann es sich um Sport drehen, aber auch um aktuelle News und Trends. In der ersten Folge von «Buch(li)gfühl» geht es um die Irrungen und Wirrungen beim FC Luzern.



Steffi Buchli: «Wir haben nach einem maximal digitalen Format gesucht, das zu unserer DNA passt. Blick steht für klare Haltung. Ich weiss, dass auch unsere Sport-Userinnen meinungsstark sind, und hoffe auf einen regen Austausch mit der Community. Beim Erstling zum FC Luzern klappt das schon wunderbar.»



Sandro Inguscio, Chefredaktor Blick.ch & Blick TV: «Steffis Meinung ist pointiert und ihr Blick geht weit über den Sport-Tellerrand hinaus. Ihr Gespür für Themen, die bewegen, ist Gold wert. Umso grösser ist die Freude, dass ihr Buch(li)gefühl ein eigenes, unverkennbares Videoformat erhält.» (pd/wid)