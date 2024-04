MYI Entertainment: Fabian Zahner verstärkt Agentur mit Gaming-Kompetenz

Publiziert am 29.04.2024

Mit 17 Berufsjahren als Texter, Konzepter und Creative Director, gepaart mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Gaming-Welt, bringt Fabian Zahner eine einzigartige Mischung aus kreativem Gespür und branchenspezifischem Know-how in die Agentur ein. Das schreibt MYI Entertainment in einer Medienmitteilung. In seiner neuen Rolle als Creative Mind werde er eine Schnittstelle zwischen Kreation, Konzeption und Business Development einnehmen, heisst es weiter.

Zahner hat zuletzt bei MRB gearbeitet und zuvor bei Publicis, Inhalt & Form, FCB Zürich, Jung von Matt/Limmat.

Privat ist Fabian Zahner begeisterter Gamer, seit er sich die erste Nintendo-Konsole in den 1990er-Jahren zulegte. Über die Jahre hat er sich ein umfangreiches Wissen über die Spielebranche und deren vielfältige Subkulturen aufgebaut, was ihn zum Brückenbauer zwischen kreativen Visionen und kommunikativen Zielen macht.

«Der Gaming-Bereich bietet für Marken noch viele ungenutzte Möglichkeiten. Mit der richtigen Strategie und Präsenz können wir vier Millionen Schweizer Gamer*innen erreichen und begeistern», wird Zahner in der Medienmitteilung zitiert.

Nicolas Sägesser, Creative Director MYI Entertainment, sieht das auch so und ergänzt: «Gaming ist ein zentraler Bestandteil der heutigen Jugend- und Popkultur. Mit unserer Expertise und Nähe zur Zielgruppe entwickeln wir für unsere Kunden holistische Strategien zur Ansprache der Gaming- und Nerdkultur. Mit Fabian holen wir uns einen Veteranen der Werbeszene an Board, um auch kommunikativ das ganze Potenzial auszuschöpfen.» (pd/nil)