SRF: Neues Webformat für junge Menschen

Auf dem YouTube-Kanal von «SRF Impact» erscheint ergänzend zum Hauptformat «Impact» neu einmal im Monat das investigative Reportageformat «Impact Investigativ». Das Webformat, das von Journalistinnen und Journalisten von SRF Investigativ umgesetzt wird, erzählt investigative Recherchen für eine junge Zielgruppe. Themenfelder, in denen recherchiert wird, reichen von Netzphänomenen wie Cyber-Crime bis hin zu Szenen im Untergrund oder berichten über die Generation Praktikum. Die erste Folge, die seit dem 24. August zu sehen ist, wartet unmittelbar vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln BL mit einer Daten-Recherche aus dem Schwingsport auf.

«Bei ‹Impact Investigativ› setzen wir auf Recherchereisen, in denen Reporterinnen und Reporter oder Protagonistinnen und Protagonisten im Vordergrund stehen und die Recherchen erlebbar machen», wird Nina Blaser, Co-Teamleiterin von SRF Investigativ, in einer Mitteilung zitiert. «Investigative Geschichten lassen sich nicht in ein festes Formatkorsett giessen, der Inhalt steht immer im Fokus. Bei Bedarf werden die Recherchen mit Erkläranimationen und Archivteilen ergänzt. Das ist notwendig, um komplexe Zusammenhänge auf eine einfache und zielgruppenkompatible Art zu erklären.»

Die Recherchen für die «Impact Investigativ»-Reportagen werden nicht nur für das Webformat produziert, sondern dienen auch für weitere investigative Geschichten im linearen und digitalen Angebot von Radio und Fernsehen SRF als Grundlage. Dass dies funktioniert, haben bereits einzelne investigative Recherchen auf dem «Impact»-Kanal gezeigt. (pd/cbe)