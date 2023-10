Watson: Nico Franzoni wird Creative Lab Manager

von Christian Beck

Watson führt ab 1. Januar 2024 ein Creative Lab ein. «Das Creative Lab wird sich in erster Linie um Videokonzepte kümmern», verrät Nadine Sommerhalder in ihrem ersten grossen Interview als Watson-Chefredaktorin. Das Creative Lab ist direkt bei der Chefredaktion angegliedert.

Damit verbunden ist die Schaffung der neuen Funktion Creative Lab Manager. Diese übernimmt ab 1. Januar Nico Franzoni, der bisher Head of Video bei Watson war. «Watson ist für mich seit sieben Jahren eine Herzensangelegenheit», so Franzoni gegenüber persoenlich.com. «Im neu geschaffenen Creative Lab kann ich nun meine Leidenschaft für die Marke und deren DNA perfekt in Szene setzen.»

Franzoni ist für die Konzeptionierung und Ideenkreation von Eigenproduktionen und kundengerechten Sponsored-Video-Projekten zuständig. Er unterstützt und begleitet das Videoteam in der kreativen Umsetzung von Videoprodukten. Watson will damit im redaktionellen Alltag mehr Raum für Kreativität schaffen.