CH Media: Nico Nabholz kehrt zu TeleZüri zurück

Der 40-jährige Nico Nabholz bringt eine «breite journalistische Expertise» mit, wie es in einer Mitteilung heisst. Er startete seine Laufbahn als Medienschaffender vor rund 16 Jahren beim Tages-Anzeiger und sammelte erste TV-Erfahrung bei Tele Top, wo er bis Ende 2012 knapp zwei Jahre als Reporter tätig war. Danach arbeitete der Zürcher mit einem Bachelorabschluss in Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW sechs Jahre für TeleZüri als Reporter und Moderator von Live-Events (persoenlich.com berichtete). Nabholz begleitete anschliessend den Aufbau von Blick TV mit und war dort die ersten zwei Jahre als Anchor im Studio tätig. Zuletzt arbeitete er wenige Wochen als Mediensprecher für Coop national.

Ab 2. Mai 2022 startet Nabholz in seinen neuen Funktionen als News-Moderator und «TalkTäglich»-Produzent für TeleZüri, wie es weiter heisst. In seiner neuen Tätigkeit berichtet er an Seline Meier, Redaktionsleiterin «SonnTalk»/«TalkTäglich» und Claude Winet, Chefredaktor TeleZüri. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei den beiden für mich spannendsten Formaten bei TeleZüri, wo ich zu einem hoch motivierten und professionellen Team stossen darf. Kaum erwarten kann ich die neuen Studios und Redaktionsräumlichkeiten, das abwechslungsreiche und kreative Arbeiten mit viel Eigenverantwortung in einem dynamischen, lebendigen Umfeld», lässt sich Nabholz in der Mitteilung zitieren.

Oliver Steffen, Chefredaktor TV Regional CH Media, sagt: «Nico Nabholz ist ein Herzblut-Journalist mit unglaublich viel Leidenschaft und Know-how. Ich freue mich sehr, dass er seine publizistische Kraft und die grosse Live-Erfahrung bei TeleZüri einbringt.» (pd/tim)