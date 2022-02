Coop: Nico Nabholz hat in Probezeit gekündigt

von Michèle Widmer

Letztes Jahr im Mai klang es noch so: «Coop ist für mich eines der spannendsten Unternehmen überhaupt, wo man als Mediensprecher tätig sein kann.» Damals hatte Nico Nabholz seine Stelle als Anchor von Blick TV nach etwas mehr als einem Jahr gekündigt und seinen Wechsel zum Detailhändler angekündigt (persoenlich.com berichtete).

Nun hat sich Nico Nabholz entschieden, Coop zu verlassen – noch vor Ende der Probezeit. «Die Stelle konnte meine Erwartungen nicht erfüllen», sagt er dazu auf Anfrage von persoenlich.com. Dennoch bleibt er dabei: Coop sei für ihn nach wie vor ein spannendes und eines der vielseitigsten Unternehmen in der Schweiz.

Zu den konkreten Gründen will sich Nabholz nicht äussern. Nur so viel: «Aus Gründen der Fairness gegenüber Coop und gegenüber mir selbst habe ich mich darum entschieden, das Unternehmen in der Probezeit zu verlassen.»

Noch bis Ende März wird Nabholz bei Coop als Mediensprecher National tätig sein. Wie es weitergeht, ist noch nicht klar. «Ich werde nun verschiedene berufliche Optionen prüfen – künftige und solche, die bereits an mich herangetragen wurden», sagt er dazu.