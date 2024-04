Katholischer Medienpreis: Nicole Freudiger holt den Preis

Der Katholische Medienpreis der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) zeichnet die Autorin oder den Autor eines Werkes aus, welches der Botschaft des Evangeliums Ausdruck verleiht. Dieses Jahr erhält Nicole Freudiger, Radiojournalistin bei SRF, den Preis für eine Sendung über Jugendliche, die ins Kloster eintreten, wie es in einer Mitteilung heisst.



Nicole Freudiger hat junge Menschen interviewt, die sich – gegen den Strom in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft – für ein Leben in einer religiösen Gemeinschaft entschieden haben. Sie gewöhnen sich mit Hingabe, Gewissenhaftigkeit und immer neuem Staunen im Klosterleben ein. Dieses journalistische Werk frische überholte Ideen auf, die man über das Ordensleben haben könne, heisst es weiter.

Die Jury des Katholischen Medienpreises fand laut Mitteilung grossen Gefallen an den Lebenszeugnissen dieser jungen Menschen sowie ihre Fragen, ihre Hoffnungen und ihre Zweifel kennen zu lernen. Die frische und dynamische deutschsprachige Sendung «Nonne mit 27 – warum junge Menschen heute noch ins Kloster ziehen» habe die Jury tief berührt. Das Thema werde feinfühlig behandelt und zeuge von grossem Können. Der Katholische Medienpreis ist der mit 2500 Franken dotierte Hauptpreis.

Der neue mit 1000 Franken dotierte Sonderpreis geht dieses Jahr an Paula Nay, Journalistin bei RTR, für ihre Filmreportage über eine hochbetagte Person, die im Leben, in der Hoffnung und im Glauben verankert ist: «Suenter la plievgia vegn il sulegl» («Nach dem Regen, die Sonne»). Dieses Werk sei von viel Zärtlichkeit geprägt, heisst es. Einen mit 500 Franken dotierten Förderpreis vergab die Jury in diesem Jahr nicht.

Die Gewinnerinnen werden mit dem Preisgeld, einer Urkunde sowie einer, von Handwerkern der Werkstätten des Klosters Einsiedeln geschaffenen Trophäe, beglückwünscht.



Die Verleihung des Katholischen Medienpreises ist öffentlich. Die Veranstaltung findet am 24. April 2024 um 18.30 Uhr im Haus der Religionen in Bern in Anwesenheit von Bischof Alain de Raemy sowie den Mitgliedern der Jury statt. (pd/wid)