B&B Endemol Shine: Nina Aeschbacher übernimmt Show-Abteilung

Die Abteilung Show erhält eine eigene Führung, wie B&B Endemol Shine in einer Mitteilung schreibt. Mit «The Masked Singer» (Pro7), «MasterChef Schweiz» (3+) und dem Dauerbrenner «1 gegen 100» (SRF) kommt ein Grossteil des Geschäfts über das Standbein TV-Shows. Nina Aeschbacher war bisher verantwortlich für die wöchentliche Quizshow bei SRF. Neu wird sie als «Head of Show» für alle TV–Shows, die B&B Endemol Shine für alle Sender produziert, verantwortlich zeichnen, wie mitgeteilt wird.

Bis anhin hatte Managing Director Tommy Sturzenegger neben der Firma auch die Abteilung Show geführt. Mit wachsenden Produktionen wurde das zunehmend schwieriger. Nina Aeschbacher ist in der Stadt Bern aufgewachsen, spricht fünf Sprachen und hat an der Universität Fribourg Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Während des Studiums schnupperte sie erstmals TV-Luft. Was 2009 mit einem Praktikum bei B&B Endemol Shine begann, sollte der Startschuss für eine beeindruckende Karriere sein.

«Die Leitung der Abteilung Show übernehmen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz. Gute TV-Unterhaltung bedeutet für mich, Kreativität und Leidenschaft zu bündeln und andere Menschen damit zu begeistern. Mein Team sprüht vor Ideen. Uns stehen spannende Zeiten bevor und ich freue mich darauf», wird Nina Aeschbacher in der Mitteilung zitiert.

Tommy Sturzenegger: «Ich bin sehr froh, dass wir diese sehr wichtige Stelle bei uns intern besetzen konnten und weiss, dass wir mit Nina die perfekte Leiterin haben. Nina lebt für das Genre Show und ist eine leidenschaftliche Produzentin und kreatives Mastermind unserer Firma.»

Die neue Geschäftsleitung von B&B Endemol Shine: Simone Hediger (Head of Production), Tommy Sturzenegger (Managing Director), Nina Aeschbacher (Head of Show) und Marc Gieriet (Head of Factual) (v.l.).

Die Leitung der Quiz-Show «1 gegen 100» als Senior Producer übernimmt der langjährige Produzent Stefan Kurt. Managing Director Tommy Sturzenegger wird in den Produktionen nur noch selten als EP auftreten und sich fortan auf die Entwicklung der Firma in die Zukunft fokussieren. (pd/wid)