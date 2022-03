CH Media: Nun sind alle im «Leonardo» vereint

An der Thurgauerstrasse 80 in Zürich-Oerlikon hat der Entertainment-Bereich von CH Media in den letzten 18 Monaten seinen neuen zentralen Standort gebaut (persoenlich.com berichtete). Nachdem Ende 2021 bereits die Mitarbeitenden der Standorte Schlieren (3+) und Limmatstrasse Zürich (Radio 24) umgezogen sind, ziehen am Donnerstag die TeleZüri-Mitarbeitenden ein. Am Mittwochabend wurde zum letzten Mal aus dem Steinfels-Areal in Zürich-West gesendet. Nebst den nationalen TV- und Radiosendern, Radio 24, TeleZüri und ZüriToday wird auch der neue Schweizer Streaming-Dienst Oneplus von der Thurgauerstrasse aus betrieben, wie es in einer Mitteilung heisst.

An zentraler Lage sei «die modernste Audio- und Video-Produktionsstätte der Schweiz» entstanden. Durch neuste Technik und noch effizientere Arbeitsabläufe werde die Qualität der bestehenden Produkte erhöht, ideale Voraussetzungen für neue Produkte geschaffen und die Effizienz der Organisation und der technischen Infrastruktur weiter gesteigert.

Herzstück der neuen Infrastruktur sind die laut Mitteilung «modernsten TV-Studios der Schweiz». Ein modulares Studiosetting mit zwei Virtual-Reality-fähigen Studios und Robotikkameras würden eine flexible Studionutzung für regionale, nationale und digitale Bewegtbildproduktionen ermöglichen.

Auch die Radiostudios sind mit neuster Technik ausgestattet. In drei Sendestudios, zwei Produktionsstudios und zwei Layoutstudios, welche alle bereits seit Ende des letzten Jahres in Betrieb sind, wird das Programm von Radio 24 sowie jenes der nationalen Sender Flashback FM und Virgin Radio Switzerland von Zürich aus betrieben. Nebst Live-Programmen sind die neuen Studios auch geeignet für weitere Audioformate – wie Podcasts. Zwei der neuen Studios sind zudem integral mit Kameras versehen, wodurch Audioproduktionen inklusive Bewegtbild möglich sind.

Mit dem Bezug des neuen Entertainment-Hubs wird die Voraussetzung für die konvergente Zusammenarbeit in der Region Zürich geschaffen (Radio 24, TeleZüri, ZüriToday). Die vierte regionale Newsplattform ZüriToday von CH Media Entertainment startete bereits Anfang Februar. Zusammen mit den Teams von Radio 24 und TeleZüri sind die trimedialen Redaktionen im Newsroom, wo tagesaktueller Journalismus entsteht, sowie in den weiteren Redaktionsräumlichkeiten, in welchen tagesunabhängige Themen bearbeitet werden, tätig.

«Mit der Zusammenführung unserer Zürcher Standorte bricht für unsere nationalen und regionalen TV- und Radiosender sowie unseren Streamingdienst Oneplus und ZüriToday ein neues Entertainment-Zeitalter an. Dank diesem Investment in die Entertainment-Zukunft schaffen wir uns unendlich viele neue Innovations-Optionen in der schweizweit modernsten Audio- und Videoproduktionsstätte», lässt sich Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, zitieren.

Am Montag, 21. März, wird eine «TalkTäglich»-Spezialausgabe zum Grossumzugsprojekt um 18.30 Uhr auf TeleZüri ausgestrahlt. (pd/cbe)