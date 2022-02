CH Media: Neues Newsportal ZüriToday ist live

Nach den Regionen Ostschweiz (FM1Today), Zentralschweiz (PilatusToday) und dem Mittelland (ArgoviaToday), sind die informativen und unterhaltenden regionalen Today-Inhalte seit Donnerstag auch für die Region Zürich auf ZüriToday verfügbar. «Das Team ist seit Januar am Arbeiten und hat sich auf den Start vorbreitet. Dieser steht kurz bevor», sagte Florian Wanner, Leiter Radio CH Media, noch am 1. Februar in einem persoenlich.com-Interview.

«Mit ZüriToday geht unser Today-Expansionskurs im hohen Tempo weiter», lässt sich Wanner in der Mitteilung vom Donnerstag zitieren. «Wir freuen uns ab sofort auch die Zürcherinnen und Zürcher mit unseren trimedialen Inhalten zu informieren und zu unterhalten. Die Vorbereitungen für das nächste Today-Projekt in der Region Bern laufen bereits auf Hochtouren.» Geplant sei der «Live-Gang» im dritten Quartal (persoenlich.com berichtete).

Pascal Scherrer, Leiter TV Regional CH Media, ergänzt: «Nebst dem Start von ZüriToday hat ebenfalls unsere neue Zentralredaktion in Zürich ihre Arbeit aufgenommen. Damit können sich alle unsere aktuellen und künftigen Today-Standorte noch stärker auf ihren regionalen Kern fokussieren. Ein Meilenstein für unsere Today-Portale.»

Die trimediale Redaktion am Standort Zürich wird von Barbara Lanz geleitet. Die 41-Jährige, welche seit 1. Februar als trimediale Chefredaktorin tätig ist, verantwortet in ihrer neuen Funktion das 40-köpfige Zürcher Radio-, TV-Regio- und Today-Redaktionsteam. Das neu formierte, trimedial arbeitende «und in Zürich stark verwurzelte ZüriToday-Team» umfasst zwölf Personen, ist im neuen CH-Media-Entertainment-Hub in Zürich-Oerlikon stationiert und wird von Jonathan Schoeffel geleitet. Als Leiter Radio/Online berichtet der 34-jährige Zürcher an Barbara Lanz. Das Führungsteam ergänzt Claude Winet, welcher als Chefredaktor für TeleZüri tätig ist. (pd/cbe)