Nachwuchsförderung: NZZ am Sonntag schafft Volontariatsstellen

von Christian Beck

Der Fachkräftemangel betrifft auch den Journalismus. Die NZZ am Sonntag will gegensteuern und startet eine kleine Ausbildungsoffensive. Bislang gab es beim Sonntagsblatt nur einen einzelnen Volontariatsplatz im Lifestyle-Ressort. Nun kommen ab 1. September zwei neue einjährige Volontariate hinzu – zum ersten Mal auf der Hauptredaktion.

«Die NZZ am Sonntag möchte einen Beitrag an die so wichtige Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen leisten», sagt Inlandchefin Anja Burri auf Anfrage von persoenlich.com. «Natürlich erhoffen wir uns, dass wir bei künftigen Stellenbesetzungen auf unsere eigenen Talente setzen können. Wir profitieren von der Erfahrung, die die Neue Zürcher Zeitung im Umgang mit Volontariaten im Laufe der Jahre gesammelt hat.»

«Breites, intern organisiertes Kursangebot»

Neun Volontärinnen und Volontäre sind aktuell bei der NZZ in Ausbildung (persoenlich.com berichtete). «Die NZZ am Sonntag beteiligt sich an dem bereits bestehenden und sehr erfolgreichen Volontariatsprogramm der Neuen Zürcher Zeitung. Dieses umfasst ein breites, intern organisiertes Kursangebot sowie zwei halbjährige Einsätze in unterschiedlichen Ressorts», sagt NZZ-Kommunikationschefin Karin Heim. Vorlieben der Volontärinnen und Volontäre würden weitestgehend berücksichtigt. «Gleichzeitig setzen wir die Leute aber auch ganz bewusst in Ressorts ein, mit denen sie thematisch weniger vertraut sind. Wir wollen fordern und fördern und junge Talente vorwärtsbringen.»

Bei der NZZ am Sonntag werden Volontärinnen und Volontäre auf der Hauptredaktion in zwei verschiedenen Ressorts eingesetzt. Möglich ist dies in den Ressorts Politik (Schweiz), Wirtschaft, Kultur, Wissen und Hintergrund. Bei der Neuen Zürcher Zeitung sind es die Ressorts Ausland, Inland, Wirtschaft, Zürich, Technologie & Wissenschaft, Feuilleton, Sport sowie Video und Visuals. «Zudem vertiefen die Volontärinnen und Volontäre ihr Wissen in internen Kursen zu unterschiedlichsten Themen», so Heim. Dazu würden zum Beispiel politische Analyse, Stilistik, Onlinerecherche, Audience, Open Source Intelligence (Osint) oder Datenvisualisierung zählen.

Laut Stellenbeschrieb umfasst die «praxisnahe Ausbildung» so einiges. «Wir helfen dir beim Schreiben und Recherchieren von eigenen Geschichten sowie von Themen in Autorenkollektiven.» Oder: «Du lernst die Abläufe, Systeme und Produktionsregeln für die Print-Ausgabe der NZZ am Sonntag und das digitale NZZ Magazin (magazin.nzz.ch) kennen.» Oder: «Du engagierst dich in den jeweiligen Ressorts über den gesamten redaktionellen Prozess, bringst Ideen ein und integrierst dich ins Team.»

Die Konditionen sind bei der NZZ am Sonntag dieselben wie beim Schwesterblatt: 40-Stunden-Woche, fünf Wochen Ferien und 13-mal 3000 Franken Lohn. «Wir verfolgen das erfolgreiche Programm unserer grossen Schwesterredaktion schon länger und haben uns vom Enthusiasmus unserer Kolleginnen und Kollegen anstecken lassen», so Anja Burri zu persoenlich.com. «Nun freuen wir uns, dass wir auch einen Beitrag leisten können.»