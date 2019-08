von Edith Hollenstein

Zum Gespräch im Café Plüsch in Zürich Wiedikon: Markus Somm. (Kamera und Schnitt: Michèle Widmer; Design: Corinne Lüthi)







Markus Somm ist Autor bei Tamedia und schreibt eine Kolumne in der «SonntagsZeitung». Kürzlich hat er ein Fellowship am Shorenstein Center on Media, Politics und Public Policy der Harvard Kennedy School in den USA absolviert. Von 2010 bis 2018 war er Chefredaktor und später auch Verleger der «Basler Zeitung». Davor war Somm als Journalist bei verschiedenen Medien tätig, so etwa als Bundeshauskorrespondent des «Tages-Anzeigers» und als stellvertretender Chefredaktor der «Weltwoche». Er ist der Autor der beiden Biografien über Henri Guisan und Christoph Blocher sowie einer Monografie über die Schlacht bei Marignano.

