Unzufriedenheit bei SRF: Pannen kosten 400'000 Franken im Monat

Der Brief, den 466 SRF-Angestellte im Dezember an die Geschäftsleitung richteten (persoenlich.com berichtete), gibt weiterhin zu reden. Wie aus einem CH-Media-Artikel vom Donnerstag hervorgeht, wird darin nicht nur die ausweichende Kommunikation kritisiert, sondern es wird auch die Frage aufgeworfen, ob «durch die Verspätung des Newsrooms tatsächlich monatlich 400'000 Franken verloren gingen»? CH Media ist dieser Frage nachgegangen und schreibt, dass diese Summe korrekt sei: «Der Betrag ergibt sich daraus, dass 30 Techniker damit beschäftigt sind, die Probleme in den Griff zu bekommen. Zudem muss das Unternehmen technisches Gerät zweimal abschreiben.» Insgesamt werde die zweijährige Verspätung des Newsrooms 10 Millionen Franken kosten.

Bei diesen Summen, so das Schreiben der SRF-Mitarbeitenden, komme die Frage auf, ob einige der rund 200 SRF-Stellen, die bis 2022 abgebaut werden müssen, hätten erhalten bleiben können. SRF betont gegenüber CH Media, dass es keinen Zusammenhang gebe zwischen den Investitionskosten für die neuen Studios und den Massnahmen aufgrund des Transformationsprojekts «SRF 2024». (eh)