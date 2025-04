SRF: Paola Biason verabschiedet sich im Sommer

Publiziert am 23.04.2025

Paola Biason, Redaktionsleiterin der Vorabendsendung «Gesichter & Geschichten» («G&G»), wird SRF Ende Juni 2025 auf eigenen Wunsch verlassen. Dies geschieht, nachdem der Sender im Februar bekannt gegeben hatte, die Sendung nach der Sommerpause einzustellen. Biason möchte sich nach der letzten Sendung beruflich neu orientieren.

«Ich hatte 20 unvergesslich schöne Jahre bei SRF. Mein Herz schlägt aber zu stark für den People-Journalismus, um ihn nur noch in abgespeckter Form ausleben zu können, deshalb verlasse ich das Unternehmen», wird Biason in einer SRF-Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

Sparmassnahmen kreativ umsetzen

Die Einstellung von «G&G» erfolgte im Rahmen von Sparmassnahmen bei SRF (persoenlich.com berichtete). «Ich hätte mir gewünscht, dass man mit uns gemeinsam nach Lösungen für die knappen Ressourcen sucht. Mein Team und ich haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass man Sparmassnahmen auch kreativ umsetzen kann, ohne eine so starke Marke wie ‹G&G› gleich abzusetzen», sagte Biason im Februar in einem persoenlich.com-Interview.

Tristan Brenn, Chefredaktor TV SRF, würdigt in der SRF-Mitteilung Biasons Arbeit: «Ich danke Paola für ihre hervorragende Arbeit und ihren aussergewöhnlichen Einsatz in den letzten 20 Jahren. Paola brannte für den Gesellschaftsjournalismus und hat die Sendung mit ihrem Engagement und ihrer Hingabe wie keine andere Person geprägt.»

Biason ist seit März 2005 bei SRF tätig, zunächst als Inputerin beim damaligen «Glanz & Gloria». Nach Stationen als stellvertretende Redaktionsleiterin übernahm sie 2015 die Redaktionsleitung des Magazins. Vor ihrer Zeit bei SRF arbeitete die Anglistin und Romanistin mit Lizenziat der Universität Zürich als Unterhaltungschefin bei der Schweizer Illustrierten und beim SonntagsBlick sowie für den Blick und die Züri Woche.

Neue Fachgruppe im Newsroom

Bis zur letzten Sendung am 29. Juni 2025 wird die Redaktion neben der täglichen «G&G»-Ausgabe auch noch in diversen Sondersendungen und Zusatzleistungen zum Eurovision Song Contest eingebunden sein.

SRF plant, nach dem Ende von «G&G» weiterhin über Gesellschaftsthemen zu berichten. Dafür wird eine neue Fachgruppe innerhalb des Newsrooms geschaffen, die Beiträge aus dem Bereich Gesellschaft und People für die Nachrichtensendungen und digitalen Kanäle realisieren soll. (pd/cbe)