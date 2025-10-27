Publiziert am 27.10.2025

Die Partnerschaft umfasst Unterhaltungssendungen, fiktionale Serien, Dokumentationen sowie Tier- und Naturfilme. Zu den bisherigen Gemeinschaftsproduktionen zählen die Serie «Ludwig», Showformate wie die «Silvestershow» und «Klein gegen Gross» sowie die Krimireihe «Tatort».

An der Fachtagung diskutierten die Teilnehmenden über veränderte Mediennutzung, unterschiedliche Produktions- und Marktbedingungen sowie medienpolitische Rahmenbedingungen. Themen waren ausserdem die Erreichbarkeit jüngerer Zielgruppen, die Weiterentwicklung der Mediatheken sowie Kooperationsstrategien mit Streamingdiensten und Drittplattformen.

«Gemeinsam setzen wir auf Qualität, Vielfalt und Innovation»

SRF-Direktorin Nathalie Wappler betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit: «Gemeinsam setzen wir auf Qualität, Vielfalt und Innovation – über alle Genres hinweg. Diese Partnerschaft ermöglicht es SRF, an internationalen Produktionen mitzuwirken und dem Publikum starke, vielfältige Programme zu bieten.»

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sagte: «Indem wir unsere Erfahrungen und unser Know-how teilen, entstehen neue Formate und spannende Projekte, die die Programmvielfalt und die Qualität im deutschsprachigen Raum nachhaltig stärken.»

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl erklärte: «Gerade in schwieriger werdenden Zeiten kommt es umso mehr darauf an, unsere Kräfte zu bündeln. So stärken wir unsere Plattformen und bieten unserem Publikum einen echten Mehrwert.» (pd/nil)