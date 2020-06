Energy-Gruppe: CEO Dani Büchi verlässt die Sendergruppe

Dani Büchi verlässt die Energy-Gruppe. Nach über 22 Jahren in der Gruppe verlässt er das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Er übergibt per 1. Juli 2020 seine Aufgaben interimistisch an den CMO und bisherigen Stellvertreter Pascal Frei und begleitet in den nächsten Monaten den Übergabeprozess, heisst es in einer Mitteilung.

«Unsere Erfolgsgeschichte, welche ich mit meinem grossartigen Team und unseren Eigentümern Ringier und NRJ schreiben durfte, ist einzigartig», wird Büchi in der Mitteilung von Freitagmittag zitiert. «Ich bin unglaublich stolz und dankbar. Es lassen sich Bücher mit unvergesslichen Erlebnissen füllen. Für mich ist es aber nun Zeit, mich einem neuen Kapitel zu widmen und ich lasse mich überraschen, was nun auf mich zukommt.»

Ringier-CEO Marc Walder ergänzt: «Dani Büchi hat mit viel Leidenschaft Energy konsequent von einem Lokalradio zu einer führenden Entertainment-Gruppe weiterentwickelt. Die Marke Energy ist heute führend in den Bereichen Radio, Events und Social Media. Für diese Erfolgsgeschichte gebührt Dani Büchi der Dank des Group Executive Boards der Ringier-Gruppe, genauso wie der Familie Ringier. Dani Büchi hat in diesen Jahren überzeugt mit seiner Innovations- und Transformationskraft. Energy ist heute einer der wichtigsten Love Brands in der Schweiz. Dafür gebührt ihm grosser Respekt.»

«Erfolgreichstes Privatradio-Netzwerk»

Büchi hat die Energy-Gruppe als CEO in der Schweiz aufgebaut «und konsequent weiterentwickelt», wie es weiter heisst. Heute sei Energy ein führendes Schweizer Entertainment-Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Radio, Events und Digital. Mit täglich 721'000 Hörern sei Energy auf UKW und DAB+ das erfolgreichste Privatradio-Netzwerk der Schweiz und die führende Schweizer Medienmarke auf Social Media.

Büchi war zudem seit drei Jahren verantwortlich für den Relaunch und die erfolgreiche Durchführung des renommierten Musikfestivals Moon&Stars auf der Piazza Grande in Locarno. Zudem hat er zahlreiche Corporate Events von Ringier und seinen Partnern verantwortet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch Patrick Vogt, Verwaltungsratspräsident der Energy Schweiz Holding, lässt sich im Communiqué zitieren: «Dani Büchi ist der Vater von Erfolgsformaten wie dem ‹Energy Air› im Stade de Suisse, der ‹Energy Star Night› im Zürcher Hallenstadion und nicht zuletzt von Izzy, dem Social-Media-Magazin. Energy Zürich wurde zur Nummer 1 der Schweizer Privatradios und Energy Basel und Energy Bern die Nummer 1 aus der jeweiligen Stadt. Ich danke ihm im Namen des gesamten Verwaltungsrates für seine Management-Leistung und seinen hohen persönlichen Einsatz und wünsche ihm für seine nächste berufliche Station viel Erfolg.» Gleichzeitig freue er sich, dass mit Pascal Frei eine Führungspersönlichkeit interimistisch die herausfordernde Aufgabe bei Energy übernehme, mit der er bereits seit langem gut und vertrauensvoll zusammenarbeite.

Pascal Frei: «Ich bin dankbar, dass ich die Entwicklung der Energy-Gruppe zusammen mit Dani Büchi über die letzten Jahre in verschiedenen Leitungsfunktionen mitgestalten durfte. Ich freue mich darüber, dass mich der Verwaltungsrat gebeten hat, die Entwicklung des Unternehmens bis auf Weiteres als CEO voranzutreiben.»

Erst kürzlich sorgte Energy Zürich bereits mit zwei Abgängen für Schlagzeilen: So muss Morgen-Moderator Jonathan «Jontsch» Schächter den Sender verlassen (persoenlich.com berichtete). Gekündigt hat zudem Moderatorin Fabienne Wernly. (pd/cbe)