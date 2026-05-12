SRF: Pascal Schmitz ist zurück im Newsroom

Publiziert am 12.05.2026

Wie SRF auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt, arbeitete der Sender in den letzten Wochen eng mit Schmitz zusammen und analysierte den Sachverhalt sowie die einzelnen Vorwürfe. Zu Beginn ist Schmitz noch hinter der Kamera tätig – im Verlaufe des Junis soll er wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein. Über weitere Details gibt SRF aus personalrechtlichen Gründen keine Auskunft.

Schmitz musste als Moderator bei «Schweiz aktuell» pausieren (persoenlich.com berichtete). Die Affäre hatte ihren Ursprung in seiner Recherche über das gefälschte Covid-Zertifikat von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer, der daraufhin entlassen wurde.

Die Weltwoche grub in der Folge rund 15 Jahre alte Facebook-Posts von Schmitz aus, die beleidigende Äusserungen enthielten – woraufhin SRF ihn vorläufig vom Bildschirm abzog.Schmitz entschuldige sich «in aller Form» für seine privaten Facebook-Posts, die er vor über 15 Jahren publiziert habe, so SRF weiter. (cbe)