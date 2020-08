NZZ am Sonntag Magazin: Patrick Karpiczenko ist neuer Kolumnist

Das Magazin der NZZ am Sonntag hat einen neuen Kolumnisten: Patrick Karpiczenko. Karpi, wie ihn die Öffentlichkeit besser kennt, war bis Ende Mai Headwriter und Sidekick der SRF-Late-Night-Show «Deville» (persoenlich.com berichtete).

Im NZZ am Sonntag Magazin gibt es neue Rubriken sowie «noch mehr Service und Unterhaltung», heisst es in einem Newsletter vom Freitag. Eine dieser neuen Rubrik heisst «Karpipedia». Darin schlägt Karpiczenko «neue Wörter und Begriffe für den alltäglichen Gebrauch vor». «Für mich war der hauptsächliche Appeal, die NZZ zu lesen, immer schon, neue Fremdwörter zu lernen», so Karpi gegenüber der NZZ am Sonntag. Dass er nun selber Wörter in eine NZZ-Publikation bringen könne, gefalle ihm besonders gut.

Karpi ist 1986 in Bern geboren und Abgänger der Zürcher Hochschule der Künste. «Früher war ich Regisseur von Werbespots», sagte er Ende 2019 im «Creative Coffee», dem Videotalkformat von persoenlich.com. (cbe)