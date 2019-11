von Redaktion persoenlich.com

Karpi zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Michèle Widmer)

Karpi, oder Patrick Karpiczenko, ist Regisseur und Headwriter der SRF Late-Night-Show «Deville». Seit Frühling 2019 gibt er bei «Deville» auch den Sidekick. Karpi ist 1986 in Bern geboren und Abgänger der Zürcher Hochschule der Künste. Mit Natascha Beller gründete er die Apéro Film GmbH, die Bellers Spielfilm Die fruchtbaren Jahre sind vorbei produziert hat.

Alle «Creative Coffee»-Folgen finden Sie auf persoenlich.com/creative-coffee oder auch als YouTube-Playlist:

«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.