Zürcher Journalistenpreis: Paula Scheidt neu in der Jury

Der Stiftungsrat des Zürcher Journalistenpreises (ZJP) hat am Dienstag Paula Scheidt in die Jury des ZJP berufen. Die renommierte und selber preisgekrönte Journalistin werde das Jury-Team ab sofort kompetent verstärken, heisst es in der Mitteilung.

Paula Scheidt arbeitet seit sieben Jahren als Reporterin und Redaktorin bei Das Magazin, zuvor war sie zwei Jahre bei der Neuen Zürcher Zeitung und hat als freie Journalistin für Die Zeit und andere geschrieben. Ihre Reportagen aus dem In- und Ausland wurden unter anderem mit dem Zürcher Journalistenpreis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Sie hat das Schweizer Reporter:innen-Forum mitgegründet und unterrichtet an der Schweizer Journalistenschule MAZ.

Ausserdem hat der Stiftungsrat Riccarda Mecklenburg für eine weitere Amtsperiode im Stiftungsrat bestätigt. Ebenso wurden Hansi Voigt, Lisa Feldmann, Nina Jecker und Stefan von Bergen wiedergewählt. Zusammen bilden sie mit der kürzlich gewählten Christina Neuhaus und Paula Scheidt die Jury, die von Hannes Britschgi präsidiert wird. (pd/wid)