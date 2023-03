OnlineReports: Peter Knechtli verkauft sein Lebenswerk

Bewegung auf dem Medienplatz Basel: OnlineReports wechselt den Besitzer. Nach 25 Jahren übergibt Peter Knechtli (73) sein Lebenswerk in jüngere Hände. An einer Medienorientierung am Freitagmorgen in Basel präsentierte Knechtli seine Nachfolger. Per 1. Juli übernehmen Alessandra Paone (46) und Jan Amsler (33) die Verantwortung für das News-Portal. Die beiden arbeiten heute für die Tamedia-Titel Tages-Anzeiger und Basler Zeitung.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die neue Redaktionsleitung habe sich dazu bekannt, dem politischen Journalismus treu zu bleiben, zur Medienvielfalt in der Region beizutragen und die DNA von OnlineReports als unabhängige, kritische und faire Stimme langfristig zu erhalten, schreibt Knechtli in einer Mitteilung. (nil)

