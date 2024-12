Publiziert am 12.12.2024

Verleger Daniel Kampa übernimmt von der Eigentümerfamilie Wanner per 1. Januar 2025 den AT Verlag sowie den Atmosphären Verlag, einer Tochtergesellschaft in München. Die Familie Wanner, die den AT Verlag per 1. Oktober 2020 aus dem Medienunternehmen CH Media herausgekauft hat, entschied sich aus strategischen Gründen, den AT Verlag zu verkaufen, heisst es in der Mitteilung. Der Verlag verbleibe als eigenständige Firma an seinem Sitz in Aarau und werde mit dem bestehenden Personal weiterarbeiten. Auch Verlagsleiter Urs Hofmann bleibt an Bord.

«Der AT Verlag ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schweizer Verlage, mit einem grossartigen Verlags- und Autor*innenteam, das engagiert und vor Ideen sprühend immer wieder Novitäten vorstellt, die durch Qualität bestechen und die Bestsellerlisten erobern. Daneben gibt es eine Backlist, die für regelmässigen Umsatz sorgt», wird Daniel Kampa in der Mitteilung zitiert. Auch im hart umkämpften deutschen Markt schaffe es der AT Verlag, sich gegen Konzernverlage durchzusetzen, was die vielen Auszeichnungen beim Deutschen Kochbuchpreis und die Verkaufserfolge auch ausserhalb der Schweiz beweisen würden.

Mittelfristig soll der AT Verlag Mitglied der Liberté-Vertriebskooperation werden, die das Angebot der Verlage Kampa, Atlantis Literatur, Atlantis Kinderbuch, Schöffling & Co., Jung und Jung, Kanon, Thiele, Oktopus, Dörlemann und Aki bündelt. Der AT Verlag werde für die Liberté-Vertriebskooperation eine ideale Ergänzung sein, so Kampa weiter. Neben einem breiten Belletristik- und Krimi-Angebot, den Atlantis- Kinderbüchern und dem Kalender-Programm von Schöffling soll es dann neu auch bebilderte Sachbücher in den Bereichen Kochen, Heilkunde und Naturerfahrung geben.

Peter Wanner wird wie folgt zitiert: «Im Rahmen unserer Strategie ‹Fokussierung auf das Kerngeschäft› haben wir uns schweren Herzens vom AT Verlag getrennt. Das fiel mir nicht leicht, ist doch der AT Verlag seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs und gilt als Perle unter den Buchverlagen. Uns war wichtig, dass der AT Verlag in gute Hände kommt. Mit Daniel Kampa haben wir den idealen Verleger gefunden, der seinen eigenen Verlag mit viel Herzblut aufgebaut hat. Ich hätte mir für die Zukunft des AT Verlags keine bessere Lösung vorstellen können.»



Der seit 1978 bestehende AT Verlag publiziert jährlich rund 35 Ratgeber und illustrierte Sachbücher in den Themenbereichen Kochen, Naturerfahrung/Naturheilkunde, Wandern und Werken. Er beschäftigt in Aarau und München insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den Themenbereichen Kochen und Naturheilkunde ist der AT Verlag in der Schweiz die klare Nummer eins und verlegt unter anderem die Bücher von Andreas Caminada, Tanja Grandits, Donna Hay oder Wolf-Dieter Storl. Die Anzahl der lieferbaren Titel umfasst rund 450. (pd/wid)