Samstagsrundschau

Philipp Burkhardt übernimmt Moderation

Der SRF-Bundeshausredaktor ersetzt Eliane Leiser, die sich künftig auf «10 vor 10» und ihre Rolle als Inlandredaktorin Audio/Digital konzentriert.

Arbeitet seit fast 30 Jahren für die SRG, hauptsächlich im Bundeshaus: Philipp Burkhardt (Bild: SRF)