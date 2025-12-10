Samstagsrundschau: Philipp Burkhardt übernimmt Moderation

Philipp Burkhardt wird ab Januar 2026 die SRF-Sendung «Samstagsrundschau» moderieren. Er arbeitet seit fast 30 Jahren für die SRG, hauptsächlich im Bundeshaus. Seit über 15 Jahren leitet er die fünfköpfige Bundeshausredaktion Audio/Digital von SRF. Diese Funktion wird er parallel zur Moderation weiterführen, teilt das Unternehmen mit.
Der Journalist ordnet regelmässig das politische Geschehen für SRF ein und führt Interviews mit Politikerinnen und Politikern. «Die Moderation der ‹Samstagsrundschau› ist eine wunderbare Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Bundeshausredaktor», wird Burkhardt in der Mitteilung zitiert. (pd/spo)
