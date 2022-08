Film demnächst: Philipp Portmann wird neuer Chefredaktor

Frischer Wind beim Kinomagazin «Film demnächst»; Journalist Philipp Portmann übernimmt den Posten als Chefredaktor von Reto Baer, der in verschiedenen Funktionen 35 Jahre für das Magazin schrieb und sich nun seinem nächsten Buch-Projekt widmen will. Portmann übernimmt das Mandat mit seiner Firma Portmann Content und stellt mit seinem Team Ana von Halle, Carmine Carpenito und Rahel Buri gleich die ganze Redaktion. Dazu kommen Korrespondenten in Deutschland, England und den USA, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit dem Team um Philipp Portmann konnten wir erfahrene Profis für unser Produkt gewinnen, die mit Leidenschaft über Filme berichten und mit uns das beliebte Heft weiterentwickeln», lässt sich Produktemanager Jean-Pierre Grey in der Mitteilung zitieren. Das Magazin aus dem Hause GeneralMedia SA liegt kostenlos im Kino auf und informiert monatlich über neue Filme und Events wie Festivals, Openair- oder Autokinos.

Philipp Portmann sagt: «Wir freuen uns sehr, bei dem Traditionstitel die Redaktion zu übernehmen und haben zahlreiche Ideen für die Zukunft. Geplant sind neue Rubriken, neue Partnerschaften und eine stärkere Einbindung der Leserinnen und Leser.»

Das Cover der neusten «Film demnächst»-Ausgabe.





Das neuste Heft erscheint am 1. September und enthält unter anderem Berichte über den in Cannes umjubelten Film «Three Thousand Years of Longing» mit Idris Elba und Tilda Swinton, das für den Oscar eingereichte Schweizer Drama «Drii Winter» oder ein Interview mit Festivaldirektor Christian Jungen, der weitere Details über die kommende Ausgabe des Zurich Film Festivals preisgibt. (pd/tim)